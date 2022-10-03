Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM Члены правительства Бурятии перечислят однодневный заработок в пользу военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Заседание правительства Бурятии Правительство Бурятии

Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на планёрном совещании, сообщает портал «Байкал-Daily».

«Наши военнослужащие экипированы, но дополнительная поддержка от земляков, от членов правительства, подведомственных организаций, в полевых зимних условиях все равно лишней не будет», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Территориального центра медицины катастроф, а также двух медицинских учебных заведений Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины. Медики находятся на полигоне вместе с военнослужащими.

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