Улан-Удэ, 3 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Члены правительства Бурятии перечислят однодневный заработок в пользу военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Правительство Бурятии Заседание правительства Бурятии

Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на планёрном совещании, сообщает портал «Байкал-Daily».

«Наши военнослужащие экипированы, но дополнительная поддержка от земляков, от членов правительства, подведомственных организаций, в полевых зимних условиях все равно лишней не будет», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Территориального центра медицины катастроф, а также двух медицинских учебных заведений Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины. Медики находятся на полигоне вместе с военнослужащими.