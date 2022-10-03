Калининград, , 09:34 — REGNUM Мобилизованных в Калининградской области военнообязанных граждан отправили на самолёте в воинские части для прохождения службы. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Резервисты в военной форме выстроились на территории аэродрома «Чкаловск» под Калининградом. Вдохновляющие слова мобилизованным перед отправкой произнесли представители командования Балтийского флота.

«Как только пришла повестка, буквально на следующий же день прибыл в сборный пункт и отправился в часть, поэтому никаких эмоций, негативных, абсолютно не испытываю. Раз призвали — значит надо», — заявил мобилизованный Юрий.

Он добавил, что перед отправкой проходила подготовка на полигоне, где мобилизованных обучали и восстанавливали у них ранее приобретённые навыки. Сразу по прибытию в распределительный пункт людям выдали всё необходимое обмундирование и амуницию.

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