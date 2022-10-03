Канберра, 3 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Сезон дождей на австралийском континенте в самом разгаре, и все штаты и территории предупреждены Бюро метеорологии о проливных дождях и потенциальных новых наводнениях на этой неделе, о чем сообщил телеканал NineNews.

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Хотя в ближайшие семь дней разрушительные ливни будут идти по всей стране, в центре внимания снова оказалась восточная Австралия. Первая шторма обрушатся на побережье 4 и 5 октября.

В штате Квинсленд ожидают от 50 до 100 мм осадков в юго-западных и южных районах и от 25 до 50 мм в юго-восточной области.

Штат Новый Южный Уэльс понесет на себе основную тяжесть непогоды с повышенным риском внезапных наводнений и дождей по всему штату. Затопления и спасательные работы ведутся еще с прошлой недели.