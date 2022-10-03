Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель иномарки устроил тройное ДТП с пассажирским автобусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 октября.

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Авария случилась на улице Большая Садовая вечером 2 октября. Продолжительно, водитель Mercedes при перестроении столкнулся со стоявшим на остановке автобусом, следовавшим по маршруту №3 «А». По инерции иномарку отбросило на Kia Rio. В момент ДТП в автобусе находилось пять пассажиров. Пострадавших нет.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.