Пермь, 3 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Перми чиновники подготовили проект изменений в правовые акты, регулирующие парковочную политику. Предполагается создание новой тарифной зоны платных парковок. Об этом сообщает издание business-class.

Spokoino.ru Платная парковка

Новая площадка объединит четыре плоскостные парковки. Стоит отметить в настоящее время в столице Прикамья действует только одна тарифная зона платных парковок. В неё входят все платные парковки вдоль проезжей части муниципалитета.

Ожидается, что новая зона начнёт действовать с 1 ноября. Стоимость часа стоянки составит 20 рублей в час. Такой же тариф действует и в первой зоне. Однако плата на новой платной парковке не может превышать стоимость шести часов в дневное время и четырёх часов в ночное. Таким образом, стоянка машины в течение всего рабочего дня будет обходиться дешевле.