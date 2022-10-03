Брюссель, 3 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Европейский союз осуждает решение Никарагуа выслать его посла и разорвать отношения с Нидерландами, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«ЕС глубоко сожалеет и отвергает это необоснованное и одностороннее решение», — сказал Боррелль о высылке посла, выразив при этом «непоколебимую поддержку» Нидерландам.

«Эти враждебные, необоснованные действия» не только повлияют на отношения между Никарагуа и ЕС, но и приведут к дальнейшей международной изоляции Манагуа, предупредил он и добавил, что союз ответит на это «решительным и пропорциональным образом».

По словам Борреля, текущий политический кризис в Никарагуа «должен быть разрешен путем подлинного диалога между правительством и оппозицией».

Посланник Европейского союза Беттина Мушайдт покинула Никарагуа в субботу 1 октября, на следующий день после того, как власти страны объявили ее персоной нон грата.

Также Никарагуа разорвал дипломатические связи с правительством Нидерландов, обвинив их в «интервенционизме» и «неоколониализме».

В последнее время правительство президента Даниэля Ортеги сталкивается с растущим дипломатическим давлением в связи с событиями, которые Соединенные Штаты назвали резким ухудшением ситуации с правами человека, в результате чего десятки политических оппонентов, студентов и журналистов были заключены в тюрьму.