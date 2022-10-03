* ИГ — запрещённая в России организация

Канберра, 3 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В настоящее время властями Австралии проводится миссия по возвращению жен и детей бывших боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) домой на континент. Сейчас Канберра пытается доставить на родину своих граждан из лагерей беженцев в Сирии. Об этом 3 октября сообщил телеканал Nine News.

Alexas_Fotos Сирия

Около 20 женщин и 40 детей содержались в лагерях с момента падения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2019 году. Ранее австралийские официальные лица уже посещали лагеря в этом году, чтобы установить их личности.

В основном это жены, сестры и дети террористов, но многие из них настаивают на том, что их увезли на Ближний Восток против их воли. Неоднократно высказывались опасения за их благополучие.

Бывшее федеральное правительство Австралии сопротивлялось призывам к их репатриации, утверждая, что возвращение людей из Сирии связано с проблемами безопасности. Однако после майских выборов к власти в Австралии пришло лейбористское правительство, которое, похоже намерено их вернуть.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.