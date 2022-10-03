Магас, , 09:28 — REGNUM В Ингушетии прошел экономический форум «Деловая Ингушетия». В ходе мероприятия было заключено 11 соглашений с предпринимателями на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Проекты, которые планируют реализовать инвесторы, касаются производства продуктов питания, строительства объектов туризма, гостиничного бизнеса и жилья, производства стройматериалов, сообщила ТАСС минэкономики региона Эсет Тумгоева.

Инвестиции

Так, министр назвала среди подписанных соглашений проекты по созданию детского питания на базе простаивающего комбината, который намерена реализовать компания «Ава», строительство элеватора для хранения зерна компанией «Маяк», завода по переработке грецкого ореха, предприятия по выращиванию клубники.

Кроме того, инвесторы планируют построить многоэтажный жилой комплекс с торгово-производственным сооружением в Магасе, предприятие по производству теплоблоков, а также создать товарно-форелевое хозяйство.