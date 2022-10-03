Донецк, 3 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Помимо того, уточняется, что в 09:10 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

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