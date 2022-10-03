Новороссийск, Краснодарский край, 3 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. У берегов Новороссийска обнаружен и обезврежен крупный арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 3 октября.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Ликвидировано 122 боеприпаса, обнаруженных в Черном море в районе городского пляжа. К проведению подводных работ были привлечены водолазы специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю. На морском дне были обнаружены немецкая авиационная бомба SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, артиллерийские снаряды калибра 100 и 150 миллиметров, а также ручные гранаты, миномётные мины.

На время проведения операции территорию городского пляжа оцепили, на примыкающих улицах приостановили движение транспорта, ограничили навигацию судов. Для жителей окрестных домов развернули пункты временного размещения.

Затем арсенал боеприпасов был поднят и отбуксирован в открытое море, где и был успешно ликвидирован.

В проведении операции по уничтожению взрывоопасных предметов было задействовано четыре плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники.