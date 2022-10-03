Сидней, Австралия, , 09:31 — REGNUM Цены на жилье в Австралии упали на 1,4% в прошлом месяце, и ведущая аналитическая фирма на рынке предупреждает, что худшее еще может быть впереди. Об этом 3 октября сообщил телеканал Nine News.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно новым данным аналитической фирмы CoreLogic, после роста более чем на 25% в течение недавнего бума стоимость жилья в столицах штатов Австралии теперь на 5,5% ниже последнего пикового значения.

Сидней продолжает фиксировать самые большие падения. С января стоимость жилья в самом крупном мегаполисе Австралии снизилась на 9%, потеряв в среднем 104 300 долларов. В отчете CoreLogic также отмечается, что заметное падение цен также произошло в пострадавших от наводнения районах на севере штата Новый Южный Уэльс.

Штат Брисбен почти догнал месячные темпы снижения стоимость жилья в Сиднее, и теперь там цены на 4,3% ниже июньских максимумом.