Новосибирск, , 09:27 — REGNUM Новосибирская область будет оказывать помощь призванным по мобилизации также, как и в отношении военнослужащих, которые ушли служить в именные подразделения по контракту. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но тем не менее вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утеплённые резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, Новосибирская область закупит и будет выдавать нашим военнослужащим, которые ушли по мобилизации», — подчеркнул Травников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Андрей Травников посетил пункт формирования подразделений из мобилизованных сибиряков на территории Новосибирского высшего военного командного училища. По его словам, основные вопросы размещения и обеспечения обмундированием мобилизованных здесь уже решены.

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