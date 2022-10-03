Уфа, 3 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Памятный мемориал землякам-участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам-интернационалистам, открыли в селе Башкирии. Об этом 3 октября сообщил глава администрации Стерлитамакского района Евгений Волков на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Говорят, человек жив до тех пор, пока живет в сердцах людей память о нем… Мы помним имя каждого, кто в страшные годы Великой Отечественной войны ушел на фронт защищать свою Родину с оружием в руках, кто ковал победу неимоверным трудом в тылу. Всех, кто позже принимал участие в локальных войнах и конфликтах», — отметил Волков.

Он сообщил, что памятный мемориал землякам-участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам-интернационалистам был открыт в селе Талачево.

«Память народа жива!» — отметил глава районной администрации.