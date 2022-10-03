Канберра, 3 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии считает, что оператор сотовой связи Optus не идет на сотрудничество с властями, чтобы защитить австралийцев после массовой утечки данных компании, которая затронула миллионы нынешних и бывших клиентов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Министр государственных услуг Австралии Билл Шортен и министр по вопросам кибербезопасности Клэр Онил публично призвали телекоммуникационную компанию выполнить требования правительства в интересах пострадавших клиентов.

«Мы стремимся к тому, чтобы Optus активизировала взаимодействие и прозрачность с правительством», — сказал Шортен во время пресс-конференции.

Ранее австралийские СМИ писали, что в результате хакерской атаки на Optus могли быть потеряны данные до 10 миллионов жителей Австралии.