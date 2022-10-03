Москва, 3 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Новые регионы России имеют крепкие связи с аграрно-промышленным комплексом России, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в интервью РБК.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

По его словам, интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и остальной частью России в сфере сельского хозяйства будет только усиливаться.

«У нас выстроены крепкие торговые отношения и плотная кооперация. Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок», — сказал Патрушев.

По его мнению, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться.