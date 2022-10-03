Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ростовской области действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

В утренние часы 3 октября местами по Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть предельно внимательными в непогоду.