Сеул, , 09:24 — REGNUM С 5 по 8 октября спецпредставитель Южной Кореи по правам человека в КНДР Ли Син Хва посетит США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, представительница Южной Кореи встретится с официальными лицами американского Госдепа и Белого дома, а также экспертами и активистами, с которыми обсудит ряд вопросов, включая северокорейскую ядерную программу.

Напомним, что профессор политологии Университета Корё Ли Син Хва была назначена на пост специального представителя Южной Кореи по правам человека в КНДР в июле текущего года.

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