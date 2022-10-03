Астана, , 09:22 — REGNUM Министерство просвещения Казахстана ввело пятидневную рабочую неделю для работников школ и детских садов. Об этом 3 октября сообщает портал Zakon. kz.

Радостные учителя Nadia Vadori-Gauthier

«В организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трёхсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя», — говорится в обнародованном приказе.

Отмечается, что выходными днями в этом случае должны быть субботы и воскресенья. В школах, где учителям из-за перегруженности приходится работать шесть дней в неделю, выходным днём объявлено воскресенье.

Стоит отметить, что для разгрузки школ в Казахстане объявлен национальный проект «Комфортная школа». В его рамках в ближайшие годы планируется построить школы общей вместимостью 800 тыс. учеников.

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