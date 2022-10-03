Кызыл, 3 октября 2022, 09:22 — REGNUM В Туве свой пост покинул министр образования республики Алексей Храмцов. Как заявил глава региона Владислав Ховалыг, предполагалось, что он проработает до сентября 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Храмцов
Алексей Храмцов
Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Однако в связи с затянувшимся ремонтом в ряде школ, министр проработал чуть дольше. К настоящему времени вопрос с ремонтом, по словам руководителя субъекта, в основном решён.

«Благодаря активности А. В. Храмцова, конструктивному взаимодействию с Минпросом, удалось продвинуть некоторые застарелые вопросы. В частности, по началу строительства новых школ для ликвидации третьей смены», — отметил он, пожелав уже экс-министру успехов на новом месте работы.

Имя нового руководителя регионального минобразования будет названо позже. Владислав Ховалыг сообщил лишь, что это человек, известный педагогическому сообществу Тувы.