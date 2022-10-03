Кызыл, 3 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Туве свой пост покинул министр образования республики Алексей Храмцов. Как заявил глава региона Владислав Ховалыг, предполагалось, что он проработает до сентября 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Алексей Храмцов

Однако в связи с затянувшимся ремонтом в ряде школ, министр проработал чуть дольше. К настоящему времени вопрос с ремонтом, по словам руководителя субъекта, в основном решён.

«Благодаря активности А. В. Храмцова, конструктивному взаимодействию с Минпросом, удалось продвинуть некоторые застарелые вопросы. В частности, по началу строительства новых школ для ликвидации третьей смены», — отметил он, пожелав уже экс-министру успехов на новом месте работы.

Имя нового руководителя регионального минобразования будет названо позже. Владислав Ховалыг сообщил лишь, что это человек, известный педагогическому сообществу Тувы.