Верхнеуслонский район, Татария, , 09:25 — REGNUM В Татарии судом рассмотрено исковое заявление прокурора о взыскании ущерба в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение суда

Установлено, что 22 марта 2022 года экс-директора муниципального бюджетного учреждения «Молодежный (подростковый) клуб» признали виновной в хищении денежных средств при трудоустройстве «мертвых душ». Судом ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Прокуратура обратилась в суд с иском по взысканию причиненного ущерба. Требования удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ленинградской области задержали бывшего главного врача районной больницы, двух его коллег и главного бухгалтера по делу о крупном мошенничестве с «мертвыми душами». За несколько лет они смогли на них «заработать» 215,6 млн рублей.

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