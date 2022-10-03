Херсон, 3 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России полностью контролируют ситуацию на Николаевском направлении, несмотря на попытку боевиков ВСУ прорвать оборону, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

«На Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки нацистами прорвать оборону», — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, боевики ВСУ смогли продвинуться «вдоль Днепра в направлении Дудчан», где были остановлены Воздушно-космическими силами России.