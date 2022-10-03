Луганск, , 09:19 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 3 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Старобельска со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 01:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер» Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.