Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Циклон с дождями приближается к Ленинградской области, а во второй половине дня накроет и Санкт-Петербург. Помимо сильных осадков в регионе ожидается усиление ветра, предупредил 3 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, циклон, изрядно промочив Белоруссию и Москву, приближается с юга к Ленинградской области.

«Осадки уже подошли к южным районам области, а к обеду дойдут и до Санкт-Петербурга. В течение второй половины дня дождь будет усиливаться, но самый сильный ожидается в течение предстоящей ночи», — рассказал синоптик.

С приближением циклона усиливается ветер, поэтому всю вторую половину дня северо-восточный ветер будет достигать 10-15 м/с.

«Погода сегодня будет не только не комфортная, но и прохладная. Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге +8…+9 градусов», — заявил Александр Колесов, отметив, что холодным ожидается только начало недели, после чего потеплеет, и до выходных дней днем будет +10…+14 градусов, но с дождями.

Напомним, 2 октября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу объявило на 3 октября штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 17 м/с.

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