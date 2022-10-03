Лондон, , 09:38 — REGNUM Число расследований, связанных с проявлениями неонацизма, увеличилось в вооружённых силах Великобритании. Об этом сообщает 3 октября газета The Times со ссылкой на данные оборонного ведомства.

Британская армия U.S. Army Europe

Издание отмечает, что экстремисты пытаются найти потенциальных «соратников» среди военных. Растёт число военнослужащих, которых направляют в программу предотвращения терроризма.

С 2019 года в отношении 40 солдат, моряков и сотрудников военно-воздушных сил проводились расследования из-за опасений, связанных с экстремизмом. В 20 случаях дела были направлены на рассмотрение в рамках стратегии правительства по предотвращению терроризма Prevent. Речь идёт о деятельности, связанной с крайне правой идеологией.

Если в 2019 году таких направлений было пять, то в период с января 2021 года по апрель 2022 года — уже десять.

Издание полагает, что другие расследования могли касаться угроз, связанных с исламом и терроризмом в Северной Ирландии.

Читайте также: В Швеции молодежь всё больше голосует за правых — экзитпол