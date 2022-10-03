Лондон, 3 октября 2022, 09:38 — REGNUM Число расследований, связанных с проявлениями неонацизма, увеличилось в вооружённых силах Великобритании. Об этом сообщает 3 октября газета The Times со ссылкой на данные оборонного ведомства.

Британская армия
Британская армия
U.S. Army Europe

Издание отмечает, что экстремисты пытаются найти потенциальных «соратников» среди военных. Растёт число военнослужащих, которых направляют в программу предотвращения терроризма.

С 2019 года в отношении 40 солдат, моряков и сотрудников военно-воздушных сил проводились расследования из-за опасений, связанных с экстремизмом. В 20 случаях дела были направлены на рассмотрение в рамках стратегии правительства по предотвращению терроризма Prevent. Речь идёт о деятельности, связанной с крайне правой идеологией.

Если в 2019 году таких направлений было пять, то в период с января 2021 года по апрель 2022 года — уже десять.

Издание полагает, что другие расследования могли касаться угроз, связанных с исламом и терроризмом в Северной Ирландии.

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