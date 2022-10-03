Новосибирск, 3 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в пункте формирования подразделений из мобилизованных сибиряков на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Он отметил, что основные вопросы размещения и обеспечения обмундированием мобилизованных уже решены.

t. me/TravnikovAndrey Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с мобилизованными сибиряками

«Прошёлся по казармам, зашёл в столовую, палаточный городок, пункт приёма личного состава. В последние дни, когда одновременно прибывало несколько эшелонов с мобилизованными из разных регионов Сибири и были задержки с оформлением документов, распределением по воинским частям, воинским специальностям, пункт приёма личного состава был здесь самой горячей точкой. На данный момент с этой ситуацией училище справилось, оформление документов и выдача обмундирования завершились. Дефицит отдельных размеров формы ещё есть, но дополнительный заказ на них уже сделан. В ближайшие дни все, кто находится на территории военного училища, будут переодеты в штатную форму», — рассказал Травников.

Он отметил, что на базе Дома культуры«Звезда» начинает работу консультационный пункт, где будут присутствовать представители банков, судебных приставов, министерства труда и социального развития, общественной приёмной губернатора, кадровой службы училища — для решения вопросов, связанных с мерами социальной поддержки, оплаты в военном ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе.

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