Миннеаполис, США, 3 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Основатель и бывший генеральный директор китайского гиганта электронной коммерции JD.com Ричард Лю Цяндун согласился урегулировать иск, поданный бывшей студенткой Университета Миннесоты, которая обвинила его в изнасиловании, заявили адвокаты обеих сторон поздним вечером 1 октября, положив конец почти четырехлетней судебной тяжбе, сообщает 2 октября газета Global Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

В совместном заявлении сказано, что «инцидент между госпожой Лю Цзинъяо (студенткой) и господином Лю Цяндуном в Миннесоте в 2018 году привел к недоразумению, которое привлекло значительное общественное внимание и принесло глубокие страдания сторонам и их семьям. Сегодня стороны договорились отложить в сторону свои разногласия и урегулировать свой юридический спор, чтобы избежать дальнейшей боли и страданий, вызванных судебным процессом».

Соглашение было объявлено всего за два дня до начала гражданского процесса в суде Миннеаполиса. 30 откбяря для рассмотрения этого дела был выбран состав присяжных из семи мужчин и пяти женщин.

2 октября Ричард Лю, ушедший с поста генерального директора JD.com в этом году также выступил с заявлением, в котором выразил извинения особенно своей жене.

«Я хочу еще раз выразить свои сожаления всем, кто обеспокоен этим инцидентом, особенно моей жене, и я надеюсь, что моя жизнь и работа смогут вернуться в нормальное русло как можно скорее», — сказал Лю.

Лю Цзинъяо утверждает, что инцидент произошел в 2018 году, когда Ричард Лю находился в Миннеаполисе на недельной стажировке в китайской программе доктора делового администрирования Университета Миннесоты. В то время Лю Цзинъяо также был приглашен принять участие в программе.

Ричард Лю был арестован в августе 2018 года по подозрению в изнасиловании, тяжком преступлении, но прокуроры заявили, что в деле имеются «серьезные проблемы с доказательствами», и отказались выдвигать уголовные обвинения. JD.com опубликовал заявление в сентябре 2018 года, в котором говорилось, что Ричард Лю «сталкивается с ложными обвинениями». Позже Лю Цзинъяо подала в суд на Ричарда Лю и JD.com в 2019 году обвиняя его в сексуальном насилии и нанесении побоев и потребовала компенсацию в размере $50 000.