Москва, , 09:14 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 104-го на 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 3 октября сообщается на сайте организации.

Теннис (сс)Falkenpost

Ранее 25-летний теннисист дошёл до полуфинала турнира в Израиле, где проиграл сербу Новаку Джоковичу, который стал победителем турнира.

Первой ракеткой мира остаётся испанец Карлос Алькарас. На второе место поднялся его соотечественник Рафаэль Надаль, который обошёл норвежца Каспера Рууда. Это первый случай с 2000 года, когда представители одной страны занимают первые две строчки мирового рейтинга — тогда лидерами были американцы Андре Агасси и Пит Сампрас.

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои места в рейтинге — четвёртое, девятое, 18-е и 39-е соответственно.

Рейтинг АТР от 3 октября: