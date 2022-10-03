Теннисист Сафиуллин вошёл в топ-100 рейтинга ATP, поднявшись на 12 позиций
Москва, 3 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 104-го на 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 3 октября сообщается на сайте организации.
Ранее 25-летний теннисист дошёл до полуфинала турнира в Израиле, где проиграл сербу Новаку Джоковичу, который стал победителем турнира.
Первой ракеткой мира остаётся испанец Карлос Алькарас. На второе место поднялся его соотечественник Рафаэль Надаль, который обошёл норвежца Каспера Рууда. Это первый случай с 2000 года, когда представители одной страны занимают первые две строчки мирового рейтинга — тогда лидерами были американцы Андре Агасси и Пит Сампрас.
Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои места в рейтинге — четвёртое, девятое, 18-е и 39-е соответственно.
Рейтинг АТР от 3 октября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 645;
Даниил Медведев (Россия) — 5 065;
Александр Зверев (Германия) — 5 040;
Стефанос Циципас (Греция) — 4 810;
Новак Джокович (Сербия) — 3 820;
Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 445;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 345;
Хуберт Хуркач (Польша) — 3 175.