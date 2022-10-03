Донецк, , 09:12 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев вновь обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ утром 3 октября обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа.