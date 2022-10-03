Муйский район, Бурятия, , 09:11 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, организованную по факту пожара в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии, в результате которого погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

Возгорание в одной из квартир многоквартирного дома произошло рано утром 3 октября. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела четырёх человек — двух мужчин и двух женщин. Проверку по факту происшествия организовали сотрудники СКР.

«Надзорный орган проверит законность и обоснованность процессуальных решений, установления фактических обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

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