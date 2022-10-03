Москва, 3 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 3 октября видеозапись работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

На кадрах показан выход пусковой установки «Искандер-М» на позицию и подготовка к стрельбе. Затем продемонстрирован удар ракетами Р-500 по позициям ВСУ.

Начальник пусковой установки рассказал, что особенностью Р-500 является непредсказуемая траектория при заходе на цель.