Пермь, , 09:11 — REGNUM В Пермском крае служба судебных приставов запретила приюту для безнадзорных животных осуществлять деятельность в сфере обращения с животными. Об этом сообщили 3 октября в УФССП по региону.

Приют для животных Марина Каширская © ИА REGNUM

Ранее волонтеры неоднократно отмечали факты жестокого обращения с бездомными собаками в приюте. Во время проверки в автономной некоммерческой организации выявили нарушения законодательства в сфере обращения с животными без владельцев, ветеринарных и санитарных правил, а также требований пожарной безопасности.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Ведомство требует запретить работу приюта до устранения выявленных нарушений. Кроме того, прокуратура ходатайствовала об обеспечительных мерах до рассмотрения дела по существу. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство.

Приставы произвели опись всех находящихся на территории приют животных, осуществлялась фотосъемка. На сегодняшний день в приюте содержатся 43 собаки. Некоторые из них нуждаются в ветеринарной помощи. Руководство организации при совершении исполнительных действий не присутствовало.