Токио, 3 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Власти Японии приступили к активному изучению различных способов укрепления обороноспособности страны. Об этом 3 октября в ходе выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Он подчеркнул, что не исключает и рассмотрение возможности нанесения ответных ударов по территории противника.

«Мы активизируем реальное рассмотрение способов, необходимых для защиты нашего народа, не исключая никаких вариантов, в том числе так называемые возможности для нанесения ответных ударов», — цитирует ТАСС Кисиду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники Yomiuri Shimbun заявили, что правительство Японии рассматривает возможность принять на вооружение более 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия для самообороны. Причиной называется ухудшение безопасности в стране и действиями Китая и Северной Кореи.

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Ожидается, что модернизированные ракеты поступят на вооружение Японии уже в 2024 году, что на два года раньше, чем планировалось ранее.

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