Пекин, 3 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и киевским режимом продолжил обострение после того, как президент России Владимир Путин подписал документы о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам прошедших там референдумов, в то время как главарь киевской хунты Владимир Зеленский объявил о стремительном, но не состоявшемся вступлении остатков бывшей УССР в НАТО и исключил переговоры с Путиным, нанося ответный удар по предшествующему шагу Москвы. Тем временем Китай призвал все стороны оставить пространство для дипломатических переговоров в рамках усилий по урегулированию кризиса, сообщает газета Global Times.

Un.org Китай в Совбезе ООН

Китайские аналитики заявили, что нынешняя ситуация ухудшается и конфликт определенно усилится, и чем раньше возобновятся переговоры, тем меньше потерь понесут обе стороны.

К сожалению, поскольку США всегда участвовали и успешно прерывали предыдущие мирные переговоры, продолжали раздувать пламя поставками нового оружия Киеву и новыми санкциями в отношении России, в результате чего кризис перешел в эту стадию с необратимым ущербом для обеих сторон, поэтому для будущих мирных переговоров ключевым является то, смогут ли Россия и США достичь консенсуса, считают эксперты. Церемония подписания договоров состоялась 30 октября в Большом Кремлевском дворце в Москве, а Путин выступил с речью о воссоединении четырех регионов с Россией.

Путин сказал, что выбор людей в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждаться не будет. Решение принято, и Россия его не предаст. Это означает, что Россия будет относиться к четырем регионам как к своим собственным территориям, независимо от того, что другие стороны скажут по этому поводу, и все условия и итог переговоров были изменены по сравнению с предыдущими мирными переговорами. Если бы Киев захотел вернуться к переговорам, это означает, что ему придется признать изменение границ территории бывшей УССР, поэтому ясно, что мирные переговоры на данный момент очень маловероятны, считают аналитики.

Зеленский ответил России попыткой ускорить процесс вступления в НАТО. На предыдущих мирных переговорах невступление территории бывшей УССР в НАТО было предварительным условием, выдвинутым российской стороной. По данным Reuters, Зеленский подписал документы о приеме в НАТО по видеосвязи, явно с целью решительного ответа Кремлю после того, как Путин провел в Москве церемонию включения четырех регионов в состав Российской Федерации.

Но сейчас, по словам Зеленского, территория бывшей УССР уже является «де-факто членом НАТО», поскольку получила масштабную военную помощь от НАТО, особенно от США, поэтому такой шаг не повлияет на решимость России завершить свою военную операцию, утверждают эксперты.

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Чжан Хун сказал Global Times, что «Хотя [киевский режим] получил военную помощь от НАТО, он все еще довольно далек от того, чтобы по-настоящему стать членом НАТО. Можно сказать, что [киевский режим] в настоящее время является всего лишь союзником НАТО».

Если Россия вступит в конфликт с реальным членом НАТО, это приведет в действие их механизм коллективной обороны, и Россия фактически будет воевать со всеми членами НАТО, так что союзник по НАТО и член НАТО — разные вещи, и, возможно, именно поэтому Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он хочет заставить все НАТО должно присоединиться к войне и помочь его режиму отвоевать то, что он потеряла, заявили эксперты.

Учитывая атмосферу противостояния, конфликт, скорее всего, еще больше обострится, сказал китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин. Ключом к возможным переговорам сейчас является реакция Вашингтона, поскольку США вмешивались в предыдущие раунды переговоров, в результате чего они закончились безрезультатно. Чем раньше переговоры смогут возобновиться, тем меньше потерь понесут обе стороны, отметил Сун.

Вполне вероятно, что конфликт между сторонами на восточных территориях бывш. УССР продолжится и останется на уровне обычной войны, как и нынешняя ситуация на местах. Частичная мобилизация России увеличит интенсивность конфликта и консолидирует восточные регионы бывшей УССР, которые она в настоящее время контролирует. Конфликт будет продолжать поддерживать такое состояние войны на истощение и тупиковой ситуации.

Вместо того чтобы создать условия для ослабления напряженности, США продолжают раздувать пламя. В пятницу Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает дополнительную военную и экономическую помощь киевской хунте в размере $12,3 млрд. В тот же день США ввели широкомасштабные санкции против России в связи с ее официальным признанием присоединения четырех регионов к России, нацеленные на сотни людей и компаний.

Помимо зон боевых действий на территории бывшей УССР, борьба между Западом и Россией также усиливается в ООН. Россия 30 сентября наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой описывались ее стремление удержать четыре новых региона под российским контролем как «угроза международному миру и безопасности», требуя, чтобы решение было немедленно и безоговорочно отменено.

Проект резолюции, распространенный Соединенными Штатами и Албанией, был поддержан десятью из пятнадцати членов Совета, включая США, Францию и Великобританию, при этом Россия проголосовала против него. Согласно вебсайту ООН, четыре члена воздержались: Бразилия, Китай, Габон и Индия.

«Китай призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от действий, которые усугубляют напряженность, и оставить пространство для урегулирования путем дипломатических переговоров», — заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь в своем объяснении результата голосования Китая по проекту резолюции Совета Безопасности по [территории бывшей УССР].

Позиция Китая по вопросу конфликта «последовательна и ясна». Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные интересы безопасности всех сторон должны приниматься всерьез, и все действующие лица, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны, сказал Чжан Цзюнь.

Китай считает, что «первоочередной задачей является приложить все усилия для деэскалации ситуации и направить стороны к скорейшему возобновлению дипломатических переговоров, чтобы открыть дверь к политическому урегулированию с учетом законных опасений, высказанных в ходе переговоров, и жизнеспособных вариантов, представленных на стол, в попытке достичь скорейшее прекращение огня», — сказал посол.