Грайворонский район, Белгородская область, , 09:08 — REGNUM ВСУ утром 3 октября обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа. Об этом в совём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Окно после обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Снаряды обрушилиись в центр села. Есть разрушения. Информация о пострадавших уточняется, известно как миниму об одной жертве.

«Погибла одна женщина, 48 лет. Начался подомовой обход», — написал глава региона.

На месте находятся все оперативные службы и глава округа.