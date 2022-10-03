Грайворонский район, Белгородская область, 3 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. ВСУ утром 3 октября обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа. Об этом в совём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела

Снаряды обрушились в центр села. Есть разрушения. Информация о пострадавших уточняется, известно как минимум об одной жертве.

«Погибла одна женщина, 48 лет. Начался подомовой обход», — написал глава региона.

На месте находятся все оперативные службы и глава округа.