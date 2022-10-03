Джакарта, , 09:08 — REGNUM Независимую группу для того, чтобы расследовать произошедшую 1 октября смертельную давку на стадионе в Маланге индонезийской провинции Восточная Ява, создадут власти Индонезии. Об этом 3 октября сообщает агентство Reuters.

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Также указывается, что индонезийский министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Мохаммад Махфуд заявил, что те, кто виноват в произошедшем, будут найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в ходе беспорядков на стадионе в Маланге после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» полицейские применили против фанатов слезоточивый газ, в результате чего началась паника и произошла давка и в ней 125 человек погибли и ещё 323 пострадали.