Киншаса, , 09:08 — REGNUM На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевики из экстремистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС). Об этом в воскресенье сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Конго (сс) Clement Bourse

Отмечается, что 1 октября вооруженные мачете боевики ворвались в деревню и совершили нападение на местных жителей.

В результате погибли 14 человек человек, еще двое пострадали, двое детей пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня по меньшей мере двое военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на армейские позиции на востоке Демократической Республики Конго.

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