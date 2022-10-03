Призванный из Дагестана боец попросил урезонить его отца, рвущегося на СВО
Махачкала, 3 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Мобилизованный житель Дагестана попросил депутатов парламента повлиять на своего отца, который рвется на защиту Родины. Он обратился к парламентариям с просьбой помочь убедить отца остаться дома, чтобы помогать воспитывать оставленных им троих детей. Эту просьбу боец высказал депутатам, которые во главе со спикером Народного собрания Зауром Аскендеровым навестили призванных земляков в пункте комплектации в станице Калиновская Наурского района Чечни.
Депутаты побывали в казармах и столовой, познакомились с условиями проживания бойцов, выслушали их просьбы, взяли их на заметку, чтобы все исполнить. Однако просьб было не так много, большинство мобилизованных и добровольцев переживали о своих семьях.
В остальном призывники из Дагестана развеяли фейки в соцсетях о недоукомплектовании обмундированием. Экипировка у всех хорошая, обмундирование выдано вместе с зимним комплектом, кормят хорошо, заверили бойцы.