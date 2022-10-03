Уфа, , 09:06 — REGNUM Два бизнес-предложения разработали для инвесторов в Башкирии, предполагающих создание пансионатов для пожилых людей. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пожилые люди Dwayne Madden

Сообщается, что один из пансионатов может быть построен в Дуванском районе. На реализацию данного проекта планируется направить 30,1 млн рублей и создать 20 рабочих мест. Для второго пансионата подобраны две площадки в городе Кумертау. На строительство данного объекта планируется направить 120,5 млн рублей и создать 40 новых рабочих мест.

«Основная цель бизнес-предложений — привлечение инвесторов к созданию условий для качественного ухода за людьми пожилого возраста, нуждающихся в помощи в связи с утратой возможности самостоятельно ухаживать за собой», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что в г. Кумертау учреждение будет включать в себя две площадки вместимостью 25 и 75 койко-мест. В Дуванском районе в пансионате планируется обустроить 30 койко-мест.

Потенциальным инвесторам предлагаются меры государственной поддержки.