Москва, 3 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Правительству Турции не следует оставлять банковскую систему «перед лицом США» после прекращения использования банками российской платёжной системы «Мир». Об этом заявил глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, сообщает газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

Государственные банки Турции Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы «Мир», ранее сообщило Bloomberg. ИА REGNUM сообщало об аналогичном решении крупнейших частных банков страны İş Bankası и Denizbank, опасающихся санкций.

«Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России — это санкции против Турции», — подчеркнул Топкурулу.

По его словам, правительство не должно оставлять банковскую систему Турции в одиночестве перед лицом США. Напротив, власти должны защищать и поощрять банки. Этого ждут те, кто работает в туристической индустрии и торговле.

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