Исламабад, 3 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Власти Пакистана привержены своевременному завершению проекта строительства газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан - Индия (ТАПИ). Об этом 3 октября говорится в поздравлении пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в связи с Днём независимости Туркмении, обнародованном газетой «Нейтральный Туркменистан».

Шахбаз Шариф

«Мы привержены своевременному завершению проекта газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан - Индия (ТАПИ)», — говорится в поздравлении.

Также Шариф указал, что Пакистан собирается расширять своё двустороннее сотрудничество с Туркменией во всех интересующих его сферах и в первую очередь в совместных проектах в области энергетики и связи.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября пакистанский МИД сообщил, что Пакистан решительно осуждает теракт в образовательном учреждении афганской столицы Кабула.