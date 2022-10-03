Москва, , 08:57 — REGNUM Принятый Госдумой закон о кредитных каникулах для мобилизованных, участников СВО и членов их семей распространяется на те категории граждан, которые уже по закону имеют право на социальные льготы военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Гузнов в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время заседания член комитета Евгений Савченко спросил, могут ли воспользоваться кредитными каникулами гражданские жены участников спецоперации.

«В том случае, если будет признано по суду, что их отношения являются брачными или близкими к брачным, то может быть распространено, но это требует отдельной процедуры. Здесь взято за основу то законодательство, которое уже существует», — ответил сенатору Гузнов.

«Надо оформлять эти брачные отношения. Что еще можно сказать? Потому что многим выгодно их не оформлять. Так вот пусть их оформляют», — прокомментировал ответ глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Напомним, Госдума в третьем чтении закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции, взявших кредит. Закон имеет обратную силу и распространяется на всех участников спецоперации, которые принимают в ней участие с 24 февраля 2022 года. Совфед обсудит документ на пленарном заседании 4 октября.

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