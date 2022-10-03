Донецк, 3 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 3 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:10 с позиций в Первомайском открыли огонь по Киевскому району Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, также под огнём оказался населённый пункт Минеральное.