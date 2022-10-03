Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин не стал напрямую поддерживать заявление американского президента Джо Байдена о том, что ВВС США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. Об этом он заявил 2 октября в эфире телеканала CNN.

Остин США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее в интервью каналу CBS Байден заявил, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, если на остров нападут.

Читайте также: Байден назвал условия, при которых военные из США будут защищать Тайвань

«В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем мы обязаны помочь Тайваню в развитии способности защищать себя», — отметил Остин.

«И эта работа продолжалась с течением времени и будет продолжаться в будущем», — добавил он.

Ведущий Фарид Закария спросил американского чиновника, готовы ли США к тому, о чем говорили Байден.

«Американские военные всегда готовы защищать наши интересы и выполнять взятые на себя обязательства», — сказал Остин.