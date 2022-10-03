Глава минобороны США не стал подтверждать слов Байдена о защите Тайваня
Вашингтон, 3 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин не стал напрямую поддерживать заявление американского президента Джо Байдена о том, что ВВС США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. Об этом он заявил 2 октября в эфире телеканала CNN.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Остин США
Ранее в интервью каналу CBS Байден заявил, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, если на остров нападут.
Читайте также: Байден назвал условия, при которых военные из США будут защищать Тайвань
«В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем мы обязаны помочь Тайваню в развитии способности защищать себя», — отметил Остин.
«И эта работа продолжалась с течением времени и будет продолжаться в будущем», — добавил он.
Ведущий Фарид Закария спросил американского чиновника, готовы ли США к тому, о чем говорили Байден.
«Американские военные всегда готовы защищать наши интересы и выполнять взятые на себя обязательства», — сказал Остин.
«Я думаю, что президент ясно дал свою точку зрения, отвечая на гипотетический вопрос. Но, опять же, мы продолжаем работать над тем, чтобы у нас были нужные возможности в нужных местах, чтобы помочь нашим союзникам сохранить свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», — добавил он.