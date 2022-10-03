Астана, 3 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Казахстане нужно ускорить цифровизацию учебного процесса в школах. Об этом 3 октября заявил на совещании премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация образования

«В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков», — сказал глава правительства.

Он добавил, что главам регионов также нужно добиться обеспечения учеников планшетами, в том числе это касается сельских детей. Кроме того, Смаилов поручил министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обеспечить школы скоростным интернетом.

Напомним, в Казахстане сложился дефицит мест в школах. Для его ликвидации планируется в ближайшие два года построить школы в общей сложности на 800 тыс. учащихся.