Донецк, 3 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима вновь обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.